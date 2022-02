Barra | arrestato contrabbandiere | sequestro da 120 kg di sigarette

Advertising

La Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto nel quartiere "" del capoluogo un 23enne contrabbandiere di Volla (Napoli), già conosciuto per precedenti episodi di contrabbando e per traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando 120 chili di sigarette. - ...Centoventi chili di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che hanno, nel quartiere, un 23enne di Volla. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola che, durante la costante attività di controllo economico del territorio, seguendo ...Le altre quattro rapine sono invece state tentate, e per fortuna non riuscite, all'esterno di altrettanti uffici postali a Sant'Anastasia e nei quartieri Poggioreale, Ponticelli e Barra a Napoli.La Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto nel quartiere “Barra” del capoluogo un 23enne contrabbandiere di Volla (Napoli), già conosciuto per precedenti episodi di contrabbando e per ...