Allarme siccità in Campania: calo delle disponibilità idriche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ Allarme siccità in Campania dove si registra un generalizzato calo delle disponibilità idriche a causa di un inverno caratterizzato finora da elevate temperature e da scarse precipitazioni indispensabili a rimpinguare i bacini per rispondere alle esigenze soprattutto del periodo estivo. “E’ in congiunture come questa che emerge la fondamentale funzione degli invasi capaci di creare riserva idrica – afferma Vito Busillo, vicepresidente nazionale di Anbi, l’associazione nazionale delle bonifiche, e presidente del Consorzio di Bonifica Destra Sele – abbiamo candidato al Pnrr il Piano Invasi per aumentare la capacità di utilizzo delle vasche di accumulo e portarlo a un milione di metri cubi di acqua ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’indove si registra un generalizzatoa causa di un inverno caratterizzato finora da elevate temperature e da scarse precipitazioni indispensabili a rimpinguare i bacini per rispondere alle esigenze soprattutto del periodo estivo. “E’ in congiunture come questa che emerge la fondamentale funzione degli invasi capaci di creare riserva idrica – afferma Vito Busillo, vicepresidente nazionale di Anbi, l’associazione nazionalebonifiche, e presidente del Consorzio di Bonifica Destra Sele – abbiamo candidato al Pnrr il Piano Invasi per aumentare la capacità di utilizzovasche di accumulo e portarlo a un milione di metri cubi di acqua ...

Advertising

TgrRaiVeneto : Allarme #siccità in #Veneto. Situazione preoccupante a #Verona. Le piogge scarse e la mancanza di neve in montagna… - Confagri_Mn : L'allarme #siccità in @provMN, le novità su #aviaria e #peste suina, i pericoli del #GreenDeal e la vittoria sul… - anteprima24 : ** Allarme siccità in Campania: calo delle disponibilità idriche ** - ilgiornalelocal : Allarme #siccità in Campania, #Anbi: calo delle disponibilità idriche - lavocedialba : Allarme siccità in Piemonte: domani in arrivo pioggia e neve anche a bassa quota -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme siccità La prima pagina del Corriere in edicola lunedì 14 febbraio 2022 BOSCHI E' ALLARME INCENDI: Siccità e mancanza di piogge hanno moltiplicato il numero dei roghi. Mai così tanti in inverno ARRIVA IL FILM ALBESE: Arriva al cinema "A riveder le stelle" di Emanuele ...

Allarme siccità in Piemonte: domani in arrivo pioggia e neve anche a bassa quota E' allarme siccità in tutta la regione e anche in Granda: infatti in Piemonte non piove da più di 60 giorni. Gennaio 2022, come emerge dai dati elaborati dall'Arpa nelle scorse settimane, è risultato ...

Allarme siccità in Campania,calo delle disponibilità idriche - Campania Agenzia ANSA BOSCHI E'INCENDI:e mancanza di piogge hanno moltiplicato il numero dei roghi. Mai così tanti in inverno ARRIVA IL FILM ALBESE: Arriva al cinema "A riveder le stelle" di Emanuele ...E'in tutta la regione e anche in Granda: infatti in Piemonte non piove da più di 60 giorni. Gennaio 2022, come emerge dai dati elaborati dall'Arpa nelle scorse settimane, è risultato ...