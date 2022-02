Agroalimentare | Dop economy tiene nel 2020 | vale 16 | 6 mld

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Nel, in piena pandemia covid, la Dopha tenuto raggiungendo 16,6 miliardi di valore alla produzione con una perdita del 2%. Un valore quello dei prodotti Dop e Igp che rappresenta il 19% del fatturato totale dell'italiano e, una fetta importante delle esportazioni nazionali di settore con 9,5 miliardi di euro (-0,1%) pari al 20%. Sono questi i principali dati che emergono dal XIX Rapporto Ismea-Qualivita, presentato oggi al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Un risultato che conferma il ruolo esercitato nei territori, grazie al lavoro svolto da 200 mila operatori e 286 Consorzi di tutela dei comparti cibo e vino. De da una parte si interrompe il trend di crescita del settore, ininterrotto negli ultimi dieci anni, dall'altra in un passaggio di difficoltà ...

Il Sannio Quotidiano

