‘Virus’ | il talento di Danilo Zizou Scamozart

(Di domenica 13 febbraio 2022) MILANO –Scamorza, in arte, e’ un cantautore italiano punk rock. Ha cominciato a suonare la chitarra elettrica per passione, sin da piccolo, amante della musica alternativa, Rock, Punk e Metal. Si ispira ad Alberto Camerini e al chitarrista per eccellenza dei Litfiba, Ghigo Renzulli. Attualmente è in promozione con il suo brano dal titolo “Virus”, che ha scritto durante la pandemia: “Sono molto legato a questo brano, è un messaggio di speranza, un messaggio verso la vita, che andrebbe vissuta sempre nel bene e nel male, bisogna lottare”, dichiara l’artista. Nei prossimi mesisarà impegnato a suonare live in alcuni locali nella città di Cesena. L'articolo L'Opinionista.