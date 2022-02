Traffico Roma del 13-02-2022 ore 11:30 (Di domenica 13 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla tangenziale est tra via Nomentana all’uscita per la via Salaria In quest’ultima direzione chiusa lo ricordiamo a talenti per l’intera giornata di oggi per una mostra mercato via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti Piazza Primoli manifestazione socio-culturale anche in via Stimigliano con chiusura tra via di Villa Chigi via Montebuono come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le diverse linee bus di zona alle 16 di oggi all’Olimpico per il Sei Nazioni di rugby Italia Inghilterra disciplina provvisoria di Traffico nell’area circostante l’impianto sportivo prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla tangenziale est tra via Nomentana all’uscita per la via Salaria In quest’ultima direzione chiusa lo ricordiamo a talenti per l’intera giornata di oggi per una mostra mercato via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti Piazza Primoli manifestazione socio-culturale anche in via Stimigliano con chiusura tra via di Villa Chigi via Montebuono come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le diverse linee bus di zona alle 16 di oggi all’Olimpico per il Sei Nazioni di rugby Italia Inghilterra disciplina provvisoria dinell’area circostante l’impianto sportivo prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è ...

Advertising

fattoquotidiano : “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che… - komba_vany : RT @matematico65: @BelpietroTweet Ieri ho fatto un giro per il centro di #Roma e calcolando che era sabato c'era un quarto del movimento ab… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla circonvallazione Gianicolense, tra l'ospedale San Camillo-Forlanini e via Silvestri - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Torrevecchia, tra via Trionfale e via del Quartaccio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Tor de' Schiavi, tra via Casilina e piazzale delle Gardenie -