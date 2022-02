Siderurgico di Taranto: auto dei lavoratori incendiate o saccheggiate, richiesta di incontro al questore Uilm (Di domenica 13 febbraio 2022) Nell’immagine tratta da un servizio del tgnorba, un’auto a fuoco nel parcheggio del Siderurgico di Taranto. Non l’unico caso del genere, tutt’altro. Ci sono anche vetture danneggiate in altri modi oppure aperte per furti. Questo è quanto capita sempre più spesso ai lavoratori: uscire dopo il turno e trovarsi danni notevolissimi. Il responsabile Uilm, Lecce, ha chiesto un incontro al questore perché il problema sia affrontato con il dovuto rigore. L'articolo Siderurgico di Taranto: auto dei lavoratori incendiate o saccheggiate, richiesta di incontro al questore <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 13 febbraio 2022) Nell’immagine tratta da un servizio del tgnorba, un’a fuoco nel parcheggio deldi. Non l’unico caso del genere, tutt’altro. Ci sono anche vetture danneggiate in altri modi oppure aperte per furti. Questo è quanto capita sempre più spesso ai: uscire dopo il turno e trovarsi danni notevolissimi. Il responsabile, Lecce, ha chiesto unalperché il problema sia affrontato con il dovuto rigore. L'articolodideidial

Advertising

NoiNotizie : Siderurgico di #Taranto: auto dei lavoratori incendiate o saccheggiate, richiesta @UilmNazionale di incontro al que… - RossEleven : RT @Antonio13869142: #Taranto che in questi giorni di forte vento, proveniente dell'aria industriale dallo stabilimento Siderurgico Acciaie… - Antonio13869142 : #Taranto che in questi giorni di forte vento, proveniente dell'aria industriale dallo stabilimento Siderurgico Acci… - lillidamicis : Bene ha fatto il premier Mario Draghi a prendere in mano il dossier ex Ilva dimostrando di tenere a cuore le sorti… -