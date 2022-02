Milan Sampdoria 1-0 LIVE: intervallo, squadre negli spogliatoi (Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Sampdoria MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Contrariamente a quanto previsto, in difesa nel Milan gioca Florenzi a sinistra e Calabria a destra mentre la Sampdoria sembra essere schierata con un 5-3-2 con Conti e Murru quinti di difesa. 4? Azione insistita della Sampdoria che alla fine libera Caputo alla conclusione dal limite ma il suo mancino esce masticato e Florenzi può ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Contrariamente a quanto previsto, in difesa nelgioca Florenzi a sinistra e Calabria a destra mentre lasembra essere schierata con un 5-3-2 con Conti e Murru quinti di difesa. 4? Azione insistita dellache alla fine libera Caputo alla conclusione dal limite ma il suo mancino esce masticato e Florenzi può ...

