Migranti, 16 tunisini fermati a terra a Lampedusa (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta Sedici tunisini sono stati intercettati a Cala Galera, a Lampedusa, dai militari della tenenza della guardia di finanza. Il gruppo, composto da soli uomini, era appena sbarcato. Ed è stato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta Sedicisono stati intercettati a Cala Galera, a, dai militari della tenenza della guardia di finanza. Il gruppo, composto da soli uomini, era appena sbarcato. Ed è stato il ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 16 tunisini fermati a terra a Lampedusa #lampedusa #calagalera - carella72 : RT @TerlizziGerardo: Mentre Biden scatena una terza guerra mondiale, l'Italia invasa da migranti illegali, per la maggior parte criminali,… - MediasetTgcom24 : Migranti, 16 tunisini fermati a terra a Lampedusa #lampedusa #calagalera - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerardo: Mentre Biden scatena una terza guerra mondiale, l'Italia invasa da migranti illegali, per la maggior parte criminali,… - BdeligioBruno : RT @TerlizziGerardo: Mentre Biden scatena una terza guerra mondiale, l'Italia invasa da migranti illegali, per la maggior parte criminali,… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti tunisini Migranti, 16 tunisini fermati a terra a Lampedusa commenta Sedici tunisini sono stati intercettati a Cala Galera, a Lampedusa, dai militari della tenenza della guardia di finanza. Il gruppo, composto da soli uomini, era appena sbarcato. Ed è stato il settimo sbarco ...

Quasi 500 arrivi in 24 ore: Lampedusa è di nuovo al collasso A bordo, prevalentemente, tunisini ed egiziani. Fino a tarda sera erano 261 i migranti ospitati nell'hotspot. che ha una capacità massima di 250 persone . Ma le buone condizioni del mare hanno ...

Migranti, 16 tunisini fermati a terra a Lampedusa TGCOM Migranti, nel 2021 arrivi in Europa oltre i livelli pre-Covid Nel 2021, i siriani sono rimasti la nazionalità più segnalata, seguiti da tunisini, marocchini, algerini e afgani. Così come nel 2020, nel 2021 le donne hanno continuato a rappresentare meno di un ...

Migranti, 16 tunisini fermati a terra a Lampedusa Sedici tunisini sono stati intercettati a Cala Galera, a Lampedusa, dai militari della tenenza della guardia di finanza. Il gruppo, composto da soli uomini, era appena sbarcato. Ed è stato il settimo ...

commenta Sedicisono stati intercettati a Cala Galera, a Lampedusa, dai militari della tenenza della guardia di finanza. Il gruppo, composto da soli uomini, era appena sbarcato. Ed è stato il settimo sbarco ...A bordo, prevalentemente,ed egiziani. Fino a tarda sera erano 261 iospitati nell'hotspot. che ha una capacità massima di 250 persone . Ma le buone condizioni del mare hanno ...Nel 2021, i siriani sono rimasti la nazionalità più segnalata, seguiti da tunisini, marocchini, algerini e afgani. Così come nel 2020, nel 2021 le donne hanno continuato a rappresentare meno di un ...Sedici tunisini sono stati intercettati a Cala Galera, a Lampedusa, dai militari della tenenza della guardia di finanza. Il gruppo, composto da soli uomini, era appena sbarcato. Ed è stato il settimo ...