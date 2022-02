Malinovskyi entra e cambia la partita, Sportiello è una sicurezza tra i pali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sportiello 7 : L’ascensore Gasperini rischiaccia il tasto 2, quello del secondo. Come si presenti di testa lo spiega volando al 3’ su sinistro di Dybala. Si supera con una deviazione in corner (10’ 2t) Prestazione sicura e di grande applicazione. Chapeau. Toloi 6,5 : Parte guardingo, poi Morata lo disturba solo con qualche scivolata di troppo Demiral 7,5 : Con Vlahovic servono le maniere forti, senza paura lo riporta con i piedi per terra. Djimsiti 6 : Tieni a freno Dybala senza rischiare. Prestazione in ripresa dopo le ultime non brillanti. Hateboer 6 : Impedisce ogni ripartenza a De Sciglio e aiuta su Morata. Freuler 7 : Metronomo dal senso tattico accompagnato da preziosi recuperi palla, più volte decisivi a salvare ripartenze avversarie. Deroon 6,5 : Corsa tanta, imprecisioni troppe. Su Dybala una chiusura fuori tempo (13’) e davanti alla porta il sinistro è una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022)7 : L’ascensore Gasperini rischiaccia il tasto 2, quello del secondo. Come si presenti di testa lo spiega volando al 3’ su sinistro di Dybala. Si supera con una deviazione in corner (10’ 2t) Prestazione sicura e di grande applicazione. Chapeau. Toloi 6,5 : Parte guardingo, poi Morata lo disturba solo con qualche scivolata di troppo Demiral 7,5 : Con Vlahovic servono le maniere forti, senza paura lo riporta con i piedi per terra. Djimsiti 6 : Tieni a freno Dybala senza rischiare. Prestazione in ripresa dopo le ultime non brillanti. Hateboer 6 : Impedisce ogni ripartenza a De Sciglio e aiuta su Morata. Freuler 7 : Metronomo dal senso tattico accompagnato da preziosi recuperi palla, più volte decisivi a salvare ripartenze avversarie. Deroon 6,5 : Corsa tanta, imprecisioni troppe. Su Dybala una chiusura fuori tempo (13’) e davanti alla porta il sinistro è una ...

Malinovskyi entra e cambia la partita, Sportiello è una sicurezza tra i pali

