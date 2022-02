Luciana Littizzetto, avete mai visto sua figlia Vanessa? Una bellezza assoluta (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attrice comica e spalla di Fabio Fazio è madre affidataria di due ragazzi ormai da 15 anni, accolti quando avevano circa 10 anni. Oggi la figlia di Luciana Littizzetto è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attrice comica e spalla di Fabio Fazio è madre affidataria di due ragazzi ormai da 15 anni, accolti quando avevano circa 10 anni. Oggi ladiè… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Manu03__ : RT @imtheitaliansam: Un'idea per la conduzione di Sanremo 2023: - Sabrina Ferilli - Maria De Filippi - Luciana Littizzetto Una conduzione… - Novella_2000 : Luciana Littizzetto arriva a C'è Posta Per Te e manda la posta ad...Alex Belli (VIDEO) #gfvip - cristia_urbano : RT @imtheitaliansam: Un'idea per la conduzione di Sanremo 2023: - Sabrina Ferilli - Maria De Filippi - Luciana Littizzetto Una conduzione… - ParliamoDiNews : Luciana Littizzetto sull’amore libero di Alex Belli: “Datti una calmata!” #AlexBelli #DeliaDuran - girlwithcazzo : RT @bagnotrash: ALEX BELLI CHIAMATO A C'È POSTA PER PARLARE DI AMORE LIBERO CON LUCIANA LITTIZZETTO STASERA BATTIAMO SANREMO #cepostaperte… -