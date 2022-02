Incidente lungo l’Ofantina nella notte | cinque feriti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, intorno alla mezzaè intervenuta sulla strada Statale 7 bis, denominata Ofantina, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto si ribaltava. In una delle due auto vi eranoragazzi, tutti rimastie trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per le cure del caso. A bordo dell’altra autovettura altre due persone, le quali venivano medicate sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza unitamente all’area interessata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

