In “È stata la mano di Dio” c’è la vita e l’infanzia del suo regista: Paolo Sorrentino (Di domenica 13 febbraio 2022) Questa è la storia di una vita, di una vita normale. È la storia di un percorso, delle infinite imboccature che l’esistenza ci pone davanti. È un susseguirsi di sorrisi, giochi, feste, cibo, dolore, dolore sublimato in ispirazione. È così difficile, per la varietà di spunti che offre questo lavoro cinematografico, poter trovare un punto d’inizio e soprattutto un punto di fine. Una famiglia borghese napoletana degli anni ’80, cinque persone: madre, padre e tre figli. Intorno la famiglia allargata e soprattutto Napoli. La cultura napoletana permea, penetra e plasma la vita di queste persone; ne sono un tutt’uno. Subito una panoramica aerea sul golfo di Napoli raccoglie in una sola visione d’insieme un mondo pur piccolo, ma estremamente complesso, a tratti magico, affascinante, terrificante ed inafferrabile al contempo. E poi San ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 13 febbraio 2022) Questa è la storia di una, di unanormale. È la storia di un percorso, delle infinite imboccature che l’esistenza ci pone davanti. È un susseguirsi di sorrisi, giochi, feste, cibo, dolore, dolore sublimato in ispirazione. È così difficile, per la varietà di spunti che offre questo lavoro cinematografico, poter trovare un punto d’inizio e soprattutto un punto di fine. Una famiglia borghese napoletana degli anni ’80, cinque persone: madre, padre e tre figli. Intorno la famiglia allargata e soprattutto Napoli. La cultura napoletana permea, penetra e plasma ladi queste persone; ne sono un tutt’uno. Subito una panoramica aerea sul golfo di Napoli raccoglie in una sola visione d’insieme un mondo pur piccolo, ma estremamente complesso, a tratti magico, affascinante, terrificante ed inafferrabile al contempo. E poi San ...

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - LucaDondoni : 'Elogio della gentilezza' per Marcolino @mengonimarco e l’attore de “E stata la mano di Dio” Filippo Scotti. Se non… - meb : Che bella notizia: “È stata la mano di Dio” di Paolo #Sorrentino è candidato agli Oscar come miglior film internazi… - lightmoon972 : RT @lissiland: @annaads1960 Ma no :-) La notte è stata lunga. Il suo compagno lavorava, le ho fatto solo un po’ di compagnia. Però si, cr… - gvllesbae : come predetto sarei stata con il telefono in mano tutto il tempo che divertente -