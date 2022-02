Highlights e gol Milan-Sampdoria 1-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Milan-Sampdoria 1-0, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Basta un gol di Leao a Pioli per effettuare l’operazione sorpasso e portarsi momentaneamente in testa alla classifica. Falcone è decisivo nel tenere in gara fino alla fine la Sampdoria che però si affaccia poco dalle parti di Maignan. LE PAGELLE E I VOTI VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Glie le azioni salienti di1-0, match della venticinquesima giornata di. Basta un gol di Leao a Pioli per effettuare l’operazione sorpasso e portarsi momentaneamente in testa alla classifica. Falcone è decisivo nel tenere in gara fino alla fine lache però si affaccia poco dalle parti di Maignan. LE PAGELLE E I VOTISportFace.

