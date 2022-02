Empoli Cagliari 1-1 | Pavoletti salva i sardi all’84’

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 febbraio 2022) Pareggio che non smuove più di tanto la classifica dell’mentre ilsi ritrova a pari punti del Genoa terzultimo. Pinamonti sblocca il match indirizzando l’andazzo della gara a favore dei padroni di casa.aggiusta la situazionecon una rete d’attaccante puro regalando un punto prezioso in vista della lotta per evitare la retocessione in B. La partita Gli azzurri davanti ai loro tifosi fanno di tutto per sbloccare la partita nei primi minuti ma hanno di fronte unancora galvanizzato dalla vittoria in trasferta con l’Atalanta. Andreazzoli capisce il momento e cerca di spingere i suoi all’assalto dela prima rete che arriva solo al 38? dopo una serie di tentativi blandi, dove le punte, Cutrone e Pinamoni non hanno inciso. Ma è proprio l’ex Inter e Genoa a ...