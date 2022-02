Dargen D’Amico, sapete cosa faceva prima del Festival? L’intervista che mai avevate sentito prima (Di domenica 13 febbraio 2022) Dargen D’Amico, sapete cosa faceva prima del Festival di Sanremo? L’intervista che mai avevate sentito prima. Davvero da non perdere. All’anagrafe è Jacopo D’Amico, per tutti noi è Dargen D’Amico! Il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 13 febbraio 2022)deldi Sanremo?che mai. Davvero da non perdere. All’anagrafe è Jacopo, per tutti noi è! Il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

_the_jackal : Obiettivo: vivere la vita come Dargen D'Amico vive il festival #Sanremo2022 - Corriere : FantaSanremo, record di punti per Emma (poi Dargen D’Amico e Tananai): le squadre vincitrici - Open_gol : 'Domani sono confermato?' 'Sì, codice XX' 'Mi raccomando con le votazioni... sai che in Italia facciamo sempre quel… - fearlessvhar : RT @aleferaz: dargen d'amico che sta facendo serata con emma e rkomi sinceramente invidiando - madsonmars : RT @downeyjessevan: ma questa reunion di Dargen D'Amico, Rkomi ed Emma????? -