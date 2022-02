Constantini | è qui la festa | ' Mi hanno già invitata a un reality'

(Di domenica 13 febbraio 2022) Venerdì lo sbarco a Malpensa, attesa in giacca e cravatta dal fidanzato Domenico Della Santa, portiere di hockey ghiaccio col Fassa in serie A, il trasferimento e una parata in sidecar nella sua ...

Il mondo di Stefania, mai così pieno, va a mille all'ora. L'Italia è impazzita per voi e per il curling: che effetto fa?CORTINA - Stefaniaha trovato tutta Cortina ad attenderla in piazza, quando è arrivata a casa, sull'auto ... C'era tantissima gentein piazza, ad accogliermi. Ho pianto tante volte. ...Quella di Constantini è una faccia pulita ... Vidotti non si offre, «spesso gli atleti di questi sport chiedono alla Federazione - rivela - però qui c'è una potenzialità per diventare un personaggio.CORTINA - Stefania Constantini ha trovato tutta Cortina ad attenderla in ... ho trovato molto di più. C'era tantissima gente qui in piazza, ad accogliermi. Ho pianto tante volte. Quello che è successo ...