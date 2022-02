Cina, boom per il marmo di Carrara: la Franchi Umberto in crescita del 100% (Di domenica 13 febbraio 2022) Le vendite in Cina guidano la crescita di Franchi Umberto Marmi, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara. Solo nel paese del dragone nel 2021 l’azienda ha conseguito una crescita significativa del 100% rispetto al 2020, raggiungendo 17,1 milioni di euro, pari al 26% del totale vendite del periodo. L’azienda ha il totale dei ricavi al 31 dicembre 2021 che ha raggiunto i 65,1 milioni di euro, in crescita del 28%, rispetto ai 51,0 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. L’anno 2021 si chiude quindi con il miglior risultato di sempre per Franchi Umberto Marmi in termini di vendite. Il risultato raggiunto in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Le vendite inguidano ladiMarmi, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione deldi. Solo nel paese del dragone nel 2021 l’azienda ha conseguito unasignificativa delrispetto al 2020, raggiungendo 17,1 milioni di euro, pari al 26% del totale vendite del periodo. L’azienda ha il totale dei ricavi al 31 dicembre 2021 che ha raggiunto i 65,1 milioni di euro, indel 28%, rispetto ai 51,0 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. L’anno 2021 si chiude quindi con il miglior risultato di sempre perMarmi in termini di vendite. Il risultato raggiunto in ...

