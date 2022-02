Cagliari, problemi per il titolare: Mazzarri lo perde per il Napoli? (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti si è fermato in Serie A dopo 4 vittorie consecutive. Il pareggio contro l’Inter permette agli azzurri di continuare a lottare per i primi posti e sognare anche lo Scudetto. Ma sono vietati passi falsi nelle prossime settimane. A partire dalla sfida di lunedì prossimo contro il Cagliari. Cagliari Lovato (Getty Images)Cagliari, Lovato ko: salta il Napoli? Il prossimo avversario del Napoli sarà il Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi, potrebbero aver perso Matteo Lovato per infortunio. Il difensore si è fermato nel primo tempo, è stato costretto al cambio. Questa la prima diagnosi riportata dal club: “Risentimento muscolare per Matteo, costretto a lasciare il campo”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Ildi Luciano Spalletti si è fermato in Serie A dopo 4 vittorie consecutive. Il pareggio contro l’Inter permette agli azzurri di continuare a lottare per i primi posti e sognare anche lo Scudetto. Ma sono vietati passi falsi nelle prossime settimane. A partire dalla sfida di lunedì prossimo contro ilLovato (Getty Images), Lovato ko: salta il? Il prossimo avversario delsarà ildi Walter. I sardi, potrebbero aver perso Matteo Lovato per infortunio. Il difensore si è fermato nel primo tempo, è stato costretto al cambio. Questa la prima diagnosi riportata dal club: “Risentimento muscolare per Matteo, costretto a lasciare il campo”.

