Biathlon | Lukas Hofer | “Sono arrabbiato e deluso | ho dato il massimo | ci sono andato vicinissimo!”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ci ha provato fino all’ultimo, ci è anmolto vicino, ma alla fine, purtroppo, i suoi sforzi non siconcretizzati in una medaglia. Tantissima l’amarezza e la delusione per, che ha sfiorato la medaglia di bronzo nella 12,5 km di inseguimento maschile dialle Olimpiadi di Pechino 2022. Perfetto al poligono, zero errori, costante nella sciata: avrebbe assolutamente meritato il bronzo, ma ha concluso la gara al quarto posto.saliti, invece, sul podio, in ordine, Fillon Maillet, Tarjei Boe e Eduard Latypov. Al termine della gara, ai microfoni della Rai,manifesta la sua amarezza, e non potrebbe essere altrimenti al termine di una gara quasi perfetta, se non fosse per il risultato: “Ci ho provato fino ...