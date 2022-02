Atletica, Pietro Arese fa tremare il record italiano dei 1500. Meslek e De Caro, minimo mondiale sui 3000 (Di domenica 13 febbraio 2022) Pietro Arese ha fatto tremare il record italiano dei 1500 metri indoor. L’azzurro era atteso da questo salto di qualità e finalmente è arrivato a Metz (Francia), dove ha saputo timbrare un notevole 3:37.86: miglioramento personale di tre secondi (3:40.54 il precente primato), diventando il secondo italiano di sempre alle spalle di Giuseppe D’Urso (3:37.5 manuale a Genova nel 1997). Il 22enne si è distinto in questa tappa del World Indoor Tour (circuito silver), riuscendo a chiudere in quinta posizione nalla gara vinta dal keniano Abel Kipsang (3:37.41 per il quarto classificato delle ultime Olimpiadi). Si tratta del minimo per i Mondiali del 18-20 marzo a Belgrado. Atletica, Fausto Desalu migliora il personale sui 60 indoor: 6.67 a ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)ha fattoildeimetri indoor. L’azzurro era atteso da questo salto di qualità e finalmente è arrivato a Metz (Francia), dove ha saputo timbrare un notevole 3:37.86: miglioramento personale di tre secondi (3:40.54 il precente primato), diventando il secondodi sempre alle spalle di Giuseppe D’Urso (3:37.5 manuale a Genova nel 1997). Il 22enne si è distinto in questa tappa del World Indoor Tour (circuito silver), riuscendo a chiudere in quinta posizione nalla gara vinta dal keniano Abel Kipsang (3:37.41 per il quarto classificato delle ultime Olimpiadi). Si tratta delper i Mondiali del 18-20 marzo a Belgrado., Fausto Desalu migliora il personale sui 60 indoor: 6.67 a ...

Advertising

billjavelin : RT @atleticaitalia: #atletica ARESE A UN PASSO DAL RECORD ITALIANO! ?? ?? l'azzurro Pietro Arese corre in 3:37.86 nei 1500 indoor a Metz (Fr… - BARBARACASTELL9 : RT @atleticaitalia: #atletica ARESE A UN PASSO DAL RECORD ITALIANO! ?? ?? l'azzurro Pietro Arese corre in 3:37.86 nei 1500 indoor a Metz (Fr… - atleticaitalia : #atletica ARESE A UN PASSO DAL RECORD ITALIANO! ?? ?? l'azzurro Pietro Arese corre in 3:37.86 nei 1500 indoor a Metz… - TuttoH24 : L'Opificio 4.0 CMB Matera comunica che per la stagione sportiva 2021/22 il ruolo di vice allenatore è affidato a mi… -