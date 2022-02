Amici, Giulia Pauselli è incinta: annuncio e lacrime in diretta (Di domenica 13 febbraio 2022) La famiglia di Amici si allarga: la ballerina professionista Giulia Pauselli è incinta: annuncio e lacrime in diretta. Grande gioia nella famiglia di Amici per la dolce attesa di Giulia Pauselli. La ballerina professionista che ha mosso i primi passi come allieva della scuola di Maria De Filippi, aspetta il primo figlio dal fidanzato Marcello L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 13 febbraio 2022) La famiglia disi allarga: la ballerina professionistain. Grande gioia nella famiglia diper la dolce attesa di. La ballerina professionista che ha mosso i primi passi come allieva della scuola di Maria De Filippi, aspetta il primo figlio dal fidanzato Marcello L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Sangio_Giulia_ : RT @orasiamoindue_: Voglio onestamente piangere per questi due che vanno ad amici come ospiti dopo essersi classificati quarti e quinti a S… - rocca_erica : A Giulia di festeggiare San Valentino come si deve e riprendersi ciò che le spettava già di diritto lo scorso anno… - sangioegiuls03 : RT @bubisconosciuta: amici 19 gaia amici 20 giulia amici 21 sissi evviva le donne e punto! - _w4nderlust__ : RT @bubisconosciuta: amici 19 gaia amici 20 giulia amici 21 sissi evviva le donne e punto! - eleonoraferro11 : RT @Infinit94766817: Comunque solo una cosa Giacomo fa un po' sta parte del guasta feste e lo fa anche con Biagio e se ricordate lo ha fatt… -