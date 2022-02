Vieri: “Il Napoli deve battere l’Inter, non ci sono ca**i!” (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel corso del consueto appuntamento serale alla BoboTv in diretta su Twitch, l’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri si è espresso sulla sfida attesa al Maradona tra Napoli e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. Inter Napoli (Getty Images) “Il Napoli deve giocare per vincere: è molto forte e può farcela. Se l’obiettivo azzurro è conquistare lo scudetto deve battere l’Inter, deve fare la sua partita e cercare di riaprire il campionato per mettere pressione all’Inter. l’Inter difficilmente perderà contro altre squadre deboli, il Napoli deve giocare per vincere, non ci sono c***i”. L’ex calciatore aumenta la pressione per ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel corso del consueto appuntamento serale alla BoboTv in diretta su Twitch, l’ex attaccante delChristiansi è espresso sulla sfida attesa al Maradona trae Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. Inter(Getty Images) “Ilgiocare per vincere: è molto forte e può farcela. Se l’obiettivo azzurro è conquistare lo scudettofare la sua partita e cercare di riaprire il campionato per mettere pressione aldifficilmente perderà contro altre squadre deboli, ilgiocare per vincere, non cic***i”. L’ex calciatore aumenta la pressione per ...

