Variante Omicron, rianimatori: “Dominante anche in terapia intensiva tra no vax” (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Omicron è Dominante in Italia anche nelle terapie intensive, piene soprattutto di pazienti Covid non vaccinati, per cui la Variante non è un banale raffreddore. “Una serie di studi che stiamo portando avanti ci dicono che sui non vaccinati Omicron non fa differenza, non è meno pericolosa di Delta: 2/3 dei quasi 4/5 dei pazienti Covid in terapia intensiva sono Omicron, si tratta di non vaccinati e pazienti fragili. Per loro, quest’ultima Variante è tutt’altro che un raffreddore”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Antonino Giarratano, presidente della Siaarti, la società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, che sta collaborando con l’Istituto superiore di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) –in Italianelle terapie intensive, piene soprattutto di pazienti Covid non vaccinati, per cui lanon è un banale raffreddore. “Una serie di studi che stiamo portando avanti ci dicono che sui non vaccinatinon fa differenza, non è meno pericolosa di Delta: 2/3 dei quasi 4/5 dei pazienti Covid insono, si tratta di non vaccinati e pazienti fragili. Per loro, quest’ultimaè tutt’altro che un raffreddore”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Antonino Giarratano, presidente della Siaarti, la società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e, che sta collaborando con l’Istituto superiore di ...

Advertising

ricpuglisi : 'Omicron: la variante Frankenstein che terrorizza il pianeta' Chiedere scusa no eh - istsupsan : ??#Covid19, il 31 gennaio 99,1% dei campioni positivi a #Omicron ??#variante predominante, con variabilità regionale… - MediasetTgcom24 : Covid, Ecdc: 'La pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante' #andreaammon #covid… - augusto_amato : Le bugie dei politici europei su Omicron. La denuncia della scienziata: “Costretta a dire che era grave” - toni08061963 : RT @LucioMalan: Angelique Coetzee, il medico del Sudafrica che ha scoperto la variante Omicron rivela di aver ricevuto pressioni da politic… -