Vaccini buttati e green pass falsi, medico ai domiciliari (Di sabato 12 febbraio 2022) Avrebbe consentito a più persone, anche provenienti da altre regioni, di ottenere il "green pass", attestando falsamente la somministrazione del vaccino . Per questo un medico in servizio nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Avrebbe consentito a più persone, anche provenienti da altre regioni, di ottenere il "", attestando falsamente la somministrazione del vaccino . Per questo unin servizio nella ...

Advertising

levrierog : RT @juornoit: #Juorno #medico arrestato, buttava vaccini per fare avere falsi green pass a no vax - paolochiariello : #Juorno #medico arrestato, buttava vaccini per fare avere falsi green pass a no vax - juornoit : #Juorno #medico arrestato, buttava vaccini per fare avere falsi green pass a no vax - GM_Ficara : @GiulioMarini2 Non è l'unico caso, il fenomeno è riportato per lo più dalla stampa locale. Sorge comunque il dubbio… - laregione : Green pass falsi e vaccini buttati, medico nei guai -