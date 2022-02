Tennis, Matteo Berrettini rimane al sesto posto! Decisiva la sconfitta di Rublev a Rotterdam (Di domenica 13 febbraio 2022) Matteo Berrettini tornerà in campo nel torneo ATP di Rio de Janeiro, dove partirà come prima testa di serie del seeding. Un periodo di pausa che ci voleva per il romano dopo la semifinale raggiunta all’Australian Open, che non ha influito nella sua classifica: lunedì, con l’aggiornamento settimanale, rimarrà al sesto posto del ranking mondiale. Durante questa settimana il piazzamento di Matteo è stato infatti a rischio: ad impensierirlo è stato il cammino di Andrey Rublev nel torneo 500 di Rotterdam. Il russo avrebbe potuto superare l’azzurro in caso di successo sul cemento olandese, eventualità che non si è verificata. Rublev è stato infatti sconfitto in semifinale dal canadese Felix Auger-Aliassime: dopo aver vinto il primo set ed aver avuto opportunità di brekkare ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)tornerà in campo nel torneo ATP di Rio de Janeiro, dove partirà come prima testa di serie del seeding. Un periodo di pausa che ci voleva per il romano dopo la semifinale raggiunta all’Australian Open, che non ha influito nella sua classifica: lunedì, con l’aggiornamento settimanale, rimarrà alposto del ranking mondiale. Durante questa settimana il piazzamento diè stato infatti a rischio: ad impensierirlo è stato il cammino di Andreynel torneo 500 di. Il russo avrebbe potuto superare l’azzurro in caso di successo sul cemento olandese, eventualità che non si è verificata.è stato infatti sconfitto in semifinale dal canadese Felix Auger-Aliassime: dopo aver vinto il primo set ed aver avuto opportunità di brekkare ...

