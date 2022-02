Robert Pattinson: "I soldi ricevuti per Harry Potter? Mi sono bastati per molto tempo" (Di sabato 12 febbraio 2022) Robert Pattinson dice di aver trascorso molto tempo vivendo dei soldi che ha guadagnato dall'interpretazione di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco. Robert Pattinson ha detto che i soldi guadagnati per il suo ruolo in Harry Potter e il calice di fuoco gli hanno permesso di avere una vita confortevole per diversi anni. Robert Pattinson ha rilasciato una nuova intervista video a GQ, durante la quale ha discusso dei suoi ruoli più iconici. L'attore britannico ha quindi richiamato alla mente il suo ruolo in Harry Potter e il calice di fuoco, quarto episodio della celebre saga cinematografica, ricordando ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022)dice di aver trascorsovivendo deiche ha guadagnato dall'interpretazione di Cedric Diggory ine il calice di fuoco.ha detto che iguadagnati per il suo ruolo ine il calice di fuoco gli hanno permesso di avere una vita confortevole per diversi anni.ha rilasciato una nuova intervista video a GQ, durante la quale ha discusso dei suoi ruoli più iconici. L'attore britannico ha quindi richiamato alla mente il suo ruolo ine il calice di fuoco, quarto episodio della celebre saga cinematografica, ricordando ...

