Advertising

TG24info : PROCESSO #MOLLICONE – In aula 5 carabinieri e la testimonianza | - giannigosta : IL PROCESSO MOLLICONE A CASSIN0/ Gli avvocati della Difesa Mottola stanno predisponendo una serie di iniziative leg… - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Processo Mollicone, la pista falsa dell'auto - mattinodinapoli : Processo Mollicone, la pista falsa dell'auto - Gazzettino : Processo Mollicone, la pista falsa dell'auto -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Mollicone

... dopo l'omicidio di Serena, si cercò l'auto sbagliata, tant'è che poi, gli stessi investigatori, rettificarono la nota di ricerca del mezzo. È quanto emerso ieri nell'ambito del..., in aula le ore cruciali della ricerca di Serena attraverso le parole dei militari che furono presenti in quei momenti difficili. Che parteciparono alle ricerche, quando la ...Il carabiniere Cuomo ha dichiarato che Tuzi non gli ha mai riferito di avere visto Serena la mattina, e pensare che la sera del primo giugno Tuzi e Cuomo ricevettero la denuncia verbale da parte dei ...Per giorni, dopo l’omicidio di Serena Mollicone, si cercò l’auto sbagliata, tant’è che poi, gli stessi investigatori, rettificarono la nota di ricerca del mezzo. È quanto emerso ieri nell’ambito del ...