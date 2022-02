Patologie del cuore Un numero verde per sciogliere i dubbi

Advertising

Giusy29037023 : RT @LucioMalan: L’annuncio trionfale del “novax morto di Covid” era falso. Era vaccinato, e aveva altre gravi patologie. Ma Latina Oggi ha… - TheUnwriters : RT @LucioMalan: L’annuncio trionfale del “novax morto di Covid” era falso. Era vaccinato, e aveva altre gravi patologie. Ma Latina Oggi ha… - attilioc39 : @malore_2021 @cammisa_massimo BYOBLU TV indica la rarità di effetti letali per contagio, ricordando che anche i gio… - luca_dormino : RT @LucioMalan: L’annuncio trionfale del “novax morto di Covid” era falso. Era vaccinato, e aveva altre gravi patologie. Ma Latina Oggi ha… - LaurynBoc : RT @LucioMalan: L’annuncio trionfale del “novax morto di Covid” era falso. Era vaccinato, e aveva altre gravi patologie. Ma Latina Oggi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Patologie del

Quotidiano Sanità

Di queste, 50 erano vaccinate ma convivevano con altre gravi, e 39 non erano vaccinate ma primacontagio erano quasi tutte sostanzialmente sane. Il dato più significativo da tener ...... tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, e porre domande sui problemi legati alle malattiecuore, alle quali risponderanno oltre 660 cardiologi Anmco delle strutture aderenti all'...Grave carenza di organico Il reparto di frontiera dell’azienda ospedaliera, chiamato ad affrontare con una conclamata carenza di organico la pandemia e tutte le altre patologie in presenza anche di ...Per fare un paragone: “Un fumatore ha 8 volte in più le probabilità di avere un tumore ai polmoni rispetto a chi non fuma”, ecco qual è la portata del Covid per un non ... i pazienti vaccinati possono ...