Pagelle Napoli Inter 1-1 | Osimhen pericolo costante | Insigne freddo De Vrij in serata no – VOTI

(Di sabato 12 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: De: Ospina 6; Di Lorenzo 5,5, Koulibaly 6,5, Rrahmani 6, M.Rui 5,5; Lobotka 6, F. Ruiz 5 (73? Anguissa 5,5); Politano 6 (26? Elmas 5,5), Zielinski 6 (83? Juan Jesus s.v.),6,5 (83? Ounas s.v.);7 (83? Mertens s.v.).: Handanovic 7; Skriniar 6, de5, Dimarco 5,5 (90? D’Ambrosio s.v.); Dumfries 6,5, Barella 5,5, Brozovic 5,5, Calhanoglu 5 ...

Advertising

cn1926it : #NapoliInter, le pagelle: #Osimhen è l’anima della squadra! #Insigne zittisce le critiche - BandieraInter : Le pagelle di #NapoliInter: segna sempre #Dzeko, irriconoscibile invece #DeVrij - darioderrico : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #NapoliInter 1-1: Dzeko risponde a Insigne, pari da applausi al 'Maradona' ?? [?? @antorreasy ] https://t.c… - GoalItalia : MATCH REPORT - #NapoliInter 1-1: Dzeko risponde a Insigne, pari da applausi al 'Maradona' ?? [?? @antorreasy ] - SimoneTogna : #NapoliInter, le pagelle: bene Handanovic e Dumfries, de Vrij soffre, Dzeko trova il gol -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

... formazioni ufficiali, cronaca testuale live e ricco post partita con tabellino,e ... AVAR: Pasquale Capaldo di. Note - Spettatori 5 882, di cui 90 ospiti. Ammoniti: Estevez (C), Golemic (...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Osimhen FLOP: De Vrij ...ARBITRO Daniele DOVERI di Roma (Assistenti: Costanzo-Bindoni, IV uomo: Cosso, VAR: Di Paolo, AVAR: Valeriani): Giusto il rigore concesso al Napoli, dopo 3 minuti di gioco, per fallo di De Vrij su ...Gara intensa quella tra Napoli e Inter: azzurri in vantaggi con il loro capitano, in apertura di ripresa pari dei nerazzurri. Occhi puntati sul Milan. Se sfida Scudetto doveva essere, alla vigilia, ...