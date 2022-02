Nucleare europeo, quello che le lobby non dicono. Su FQ MillenniuM in edicola (Di sabato 12 febbraio 2022) Come mai la Commissione europea sta facendo di tutto perché il Nucleare rientri tra le fonti di energia “verdi”, nella famosa “tassonomia” di cui si discute da mesi? “La tassonomia è intesa come un bancomat”, non tanto per finanziare la costruzione di nuovi impianti, operazione lunga e costosa, “ma per salvare il vecchio business, rendendo più economico il costo del denaro necessario per aggiornare le vecchie centrali, attraendo nuovi investimenti privati e pubblici”. Lo dice a FQ MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 12 febbraio, uno dei massimi esperti del settore: Mycle Schneider, curatore del World Nuclear Industry Status Report (Wnisr), rapporto annuale di riferimento mondiale sullo stato dell’industria dell’energia atomica. Non è un caso che a spingere per il Nucleare “verde” sia la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Come mai la Commissione europea sta facendo di tutto perché ilrientri tra le fonti di energia “verdi”, nella famosa “tassonomia” di cui si discute da mesi? “La tassonomia è intesa come un bancomat”, non tanto per finanziare la costruzione di nuovi impianti, operazione lunga e costosa, “ma per salvare il vecchio business, rendendo più economico il costo del denaro necessario per aggiornare le vecchie centrali, attraendo nuovi investimenti privati e pubblici”. Lo dice a FQ, il mensile diretto da Peter Gomez, inda sabato 12 febbraio, uno dei massimi esperti del settore: Mycle Schneider, curatore del World Nuclear Industry Status Report (Wnisr), rapporto annuale di riferimento mondiale sullo stato dell’industria dell’energia atomica. Non è un caso che a spingere per il“verde” sia la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Fusione nucleare più vicina, record da test in Uk. Con il reattore sperimentale europeo Jet, ora più simile a Iter #ANSA - Agenzia_Ansa : L'energia pulita del futuro imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Join… - fattoquotidiano : Nucleare europeo, quello che le lobby non dicono. Su FQ MillenniuM in edicola - LuigiColline : RT @TCommodity: E' più vicina la fusione nucleare: il reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus) ha generato energia pari a 5… - spe1977 : RT @TCommodity: E' più vicina la fusione nucleare: il reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus) ha generato energia pari a 5… -