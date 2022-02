Moto | test Mandalika | Luca Marini il più veloce

(Di sabato 12 febbraio 2022)(Mooney VR46 Racing Team) si prende la scena nel secondo giorno diUfficiale delGP a, in Indonesia, stabilendo un tempo da 1:31.289 e piazzandosi davanti all'otto volte ...

Advertising

Vanganel : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, test Mandalika. Luca Marini: 'La Ducati 2022 è una grandissima moto' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP https://t.co… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Test MotoGP Mandalika, i risultati del secondo giorno: Luca Marini top con Ducati VR46 - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, test Mandalika. Luca Marini: 'La Ducati 2022 è una grandissima moto' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP https://t.co… - motosprint : #MOTOGP TEST MANDALIKA, VINALES: “TERZO NON È ABBASTANZA, VOGLIO DI PIÙ” - biagio4658 : I test di MotoGP vanno presi abbastanza con le pinze, soprattutto i tempi. Comunque dopo i 2 giorni in Malesia e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto test

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) si prende la scena nel secondo giorno diUfficiale del MotoGP a Mandalika, in Indonesia, stabilendo un tempo da 1:31.289 e piazzandosi davanti all'otto volte campione del mondo Marc Marquez (Repsol Honda Team) per 0.192. Maverick ...... 'È stata una giornata molto buona, mi sono divertito moltissimo a guidare la" ha detto Luca Marini, intervistato da Sandro Donato Grosso ". Anche nel primo giorno dimi ero trovato bene, ...IRTA Test Mandalika Mooney VR46 Racing Team – Luca Marini chiude il secondo giorno di test al Mandalika con il miglior tempo assoluto in sella alla Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team.IRTA Test Mandalika Ducati – Intercettato da Sandro ... il quale è notevolmente migliorato rispetto alla giornata di ieri, e con la moto. All’interno della top dieci hanno chiuso anche ...