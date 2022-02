Milan | Pioli esalta Kalulu | “E’ un titolare Mi ha sorpreso subito”

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | La conferenza stampa di Stefano #Pioli prima di #MilanSampdoria - cmdotcom : #Milan, #Pioli: '#Ibra out, convinto delle qualità morali e tecniche di #Kessie. Segnale importante il rinnovo di… - Gazzetta_it : Messaggio forte al campionato: sì, il Milan è tornato - tcm24com : Milan, Pioli: 'Siamo in un momento importante della stagione' #pioli - TMWSampdoria : Pioli: “ Può essere che domani formazione non sia la stessa di mercoledì' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Ieri il rinnovo di Theo Hernandez è stato salutato con grande gioia dai tifosi dele dallo stessoche in conferenza ha parlato di segnale importante della società ma non tutte le firme sperate arriveranno. Sempre più difficile la permanenza di Kessie, che flirta con il ...Ildi Stefanoarriva alla partita con la Sampdoria di Marco Giampaolo sulle ali dell'entusiasmo dopo le due stupende vittorie contro l' Inter nel Derby in Serie A e contro la Lazio per 4 - 0 ...Vedremo nei prossimi giorni". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria.Deve continuare così". Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, a proposito del rendimento del centrocampista ivoriano Frank Kessié, di ...