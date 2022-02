Mezza sconfitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Dopo i primi 45 minuti, anche i nerazzurri non avrebbero potuto immaginare una situazione del genere nella ripresa. Osmeen vince il rigore e Insigne si trasforma. L'immancabile palo è stato colpito da Zielinsky. Agli avversari è stato dato un possesso nettamente superiore e un colpo di testa nell'intervallo. Sullo sfondo, spettatori eccitati a volte spingono giochi rischiosi. Tenendo conto anche delle possibilità di raddoppio di Insigne e per capire le dimensioni del gioco, vale la pena notare che la squadra alle corde ha una cucitura tricolore sul petto. Poi sono bastati trenta secondi per svegliarsi dal sogno nel primo tempo. La combinazione con Dzeko è troppo basilare e il gioco si conclude all'alba nella seconda parte del gioco. Perché Mario Rui ha seguito inutilmente Lautaro dopo un fallo laterale? Su quella fascia sinistra abbiamo avuto tanti problemi negli anni: ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Dopo i primi 45 minuti, anche i nerazzurri non avrebbero potuto immaginare una situazione del genere nella ripresa. Osmeen vince il rigore e Insigne si trasforma. L'immancabile palo è stato colpito da Zielinsky. Agli avversari è stato dato un possesso nettamente superiore e un colpo di testa nell'intervallo. Sullo sfondo, spettatori eccitati a volte spingono giochi rischiosi. Tenendo conto anche delle possibilità di raddoppio di Insigne e per capire le dimensioni del gioco, vale la pena notare che la squadra alle corde ha una cucitura tricolore sul petto. Poi sono bastati trenta secondi per svegliarsi dal sogno nel primo tempo. La combinazione con Dzeko è troppo basilare e il gioco si conclude all'alba nella seconda parte del gioco. Perché Mario Rui ha seguito inutilmente Lautaro dopo un fallo laterale? Su quella fascia sinistra abbiamo avuto tanti problemi negli anni: ...

ge_software : @DiegoDeLucaTwit Visto che Zielu non era palesemente in partita fallo partire da inizio secondo tempo... Per noi un… - brov84 : @FBiasin No, anche perché un pari è una mezza sconfitta. Se vogliamo la seconda stella, bisogna andare là e vincere. - __uresogolden : Incredibile come la gente stia già demolendo Hubi nei commenti per mezza sconfitta - michele52596186 : @diego_tvl @gate21ruby @angelo_forgione certo che si. la vittoria valeva due punti , il pareggio uno. il pareggio… - papix27 : @federicob95 Troppa pressione, persino un argento sarebbe stato accolto come una mezza sconfitta -