Luca Marini primeggia a Mandalika nel secondo giorno di test in MotoGP

(Di sabato 12 febbraio 2022) Fantastica giornata perin questa seconda giornata di. Laha messo in vetrina la grande prestazione del pilota italiana su Mooney VR46: il bolide nero ha staccato il miglior tempo mettendo in fila tutte le altre scuderie. Primo, quindi, il fratello di Valentino Rossi che ha staccato di pochi decimi Marc Marquez e Maverick Vinales, rispettivamente secondi e terzi. Quarto il campione del mondo, mentre Enea Bastianini è settimo. Solo decimo Francesco Bagnaia.davanti a tutti in: asuper Mooney VR46 Ecco la classifica neldicon...

PTingang : @Susitrash2 @VR46RacingTeam @Luca_Marini_97 @MotoGP @ducaticorse @MooneyGroup Sei grandeee, Luca. Bravisimo - MMinami30 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Secondo giorno di test ufficiali sul nuovo Mandalika Circuit con Luca Marini in vetta. La classifica finale e le… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Test MotoGP Mandalika, i risultati del secondo giorno: Luca Marini top con Ducati VR46 - Gazzetta_it : Test MotoGP Mandalika, i risultati del secondo giorno: Luca Marini top con Ducati VR46 - OA_Sport : #MOTOGP Luca Marini sorprende tutti nel secondo giorno di #test a #Mandalika: Bagnaia e la Ducati fanno km e non ba… -

DIRETTA TEST MOTOGP MANDALIKA 2022: PRIMOè stato il più veloce nella seconda giornata dei test MotoGp 2022 a Mandalika , in Indonesia, dove la MotoGp sta scoprendo questo inedito tracciato che fra poco più di un mese ...Sabato da ricordare per: nel secondo giorno di test a Mandalika, il pilota del team Mooney VR46 è il più veloce con 1:31.289 (record della pista). Marc Marquez è 2°, staccato di quasi due decimi (+0.192). In ...La seconda giornata di test MotoGP a Mandalika va in archivio con Luca Marini che segna il miglior crono in 1.31.289 con la sua Ducati. Dopo la giornata di ieri, ricca di polemiche e interruzioni per ...MOTOGP - È stato Luca Marini, sulla Ducati Mooney VR46 Racing Team, a siglare il miglior tempo della sessione in 1:31.289 a precedere di 0.192 la Honda ufficiale dello spagnolo Marc Marquez.