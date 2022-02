LIVE Biathlon, 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe sbaglia, ma potrebbe vincere (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 10.32 Johannes Boe al comando all’arrivo con 40?6 su Tsvetkov. Nel finale ha fatto fatica, perché ha perso un secondo anche dal russo negli ultimi 1100 metri. 10.31 Piccolo calo per Johannes Boe. Agli 8900 metri Fillon Maillet recupera 3? e si porta a 32?1. Comunque il francese sta ponendo le basi per andare a vincere l’inseguimento, ovvero una delle sue specialità preferite. 10.30 sbaglia in piedi anche Tarjei Boe, che potrebbe però ancora giocarsi il podio: è 4° a 37?2. 10.29 Errore decisivo in piedi per Smolski. Johannes Boe guadagna su Fillon Maillet nell’ultimo giro: 35?1 di vantaggio dopo 7,6 km! Addio podio per Ponsiluoma: doppio errore in piedi per lo svedese, campione ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 10.32Boe al comando all’arrivo con 40?6 su Tsvetkov. Nel finale ha fatto fatica, perché ha perso un secondo anche dal russo negli ultimi 1100 metri. 10.31 Piccolo calo perBoe. Agli 8900 metri Fillon Maillet recupera 3? e si porta a 32?1. Comunque il francese sta ponendo le basi per andare al’inseguimento, ovvero una delle sue specialità preferite. 10.30in piedi anche Tarjei Boe, cheperò ancora giocarsi il podio: è 4° a 37?2. 10.29 Errore decisivo in piedi per Smolski.Boe guadagna su Fillon Maillet nell’ultimo giro: 35?1 di vantaggio dopo 7,6 km! Addio podio per Ponsiluoma: doppio errore in piedi per lo svedese, campione ...

