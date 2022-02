L’eccezionale storia di Helen Keller ci insegna il valore dell’auto-efficacia (Di sabato 12 febbraio 2022) Era amica delle persone più famose del suo tempo, tra cui Mark Twain e Alexander Graham Bell; fu la prima donna a ricevere un dottorato onorario dall’Università di Harvard nel 1955 e la medaglia presidenziale della libertà nel 1964; pubblicò numerosi bestseller, ha tenuto conferenze in 35 paesi e ispirato milioni di persone, ma non poteva né vedere né sentire, e non ha mai veramente imparato a parlare. Helen Keller nacque il 27 giugno 1880. Poco dopo, una malattia la rese sorda e cieca. Helen ha avuto la grande fortuna di avere come insegnante Anne Sullivan, una donna con una forza di volontà tremenda, che si è posta grandi obiettivi a cui non rinunciava fino a quando non li aveva raggiunti. La più grande ambizione di Sullivan era di tirar fuori la sua studentessa dall’oscurità e insegnarle tutto ciò ... Leggi su linkiesta (Di sabato 12 febbraio 2022) Era amica delle persone più famose del suo tempo, tra cui Mark Twain e Alexander Graham Bell; fu la prima donna a ricevere un dottorato onorario dall’Università di Harvard nel 1955 e la medaglia presidenziale della libertà nel 1964; pubblicò numerosi bestseller, ha tenuto conferenze in 35 paesi e ispirato milioni di persone, ma non poteva né vedere né sentire, e non ha mai veramente imparato a parlare.nacque il 27 giugno 1880. Poco dopo, una malattia la rese sorda e cieca.ha avuto la grande fortuna di avere comente Anne Sullivan, una donna con una forza di volontà tremenda, che si è posta grandi obiettivi a cui non rinunciava fino a quando non li aveva raggiunti. La più grande ambizione di Sullivan era di tirar fuori la sua studentessa dall’oscurità erle tutto ciò ...

Advertising

lisita_anna : L'amica geniale mi ha preso il cuore. Bellissima storia ho letto tutti i libri e adesso mi godo le puntate in TV.… - GeorgeSpalluto : Beat Feuz corona una carriera eccezionale vincendo l'unica gara che gli mancava. A 34 anni e 360 giorni vince l'ORO… - Eco360_RomaCM : Eccezionale scoperta archeologica nel nostro territorio: riaffiorato il #PontediPratolungo durante i lavori per l'a… - vincenzodiurno : Ho fatto una scoperta eccezionale su Catawiki, il sito per oggetti speciali con una storia da raccontare. Dai un'oc… - vincenzodiurno : Ho fatto una scoperta eccezionale su Catawiki, il sito per oggetti speciali con una storia da raccontare. Dai un'oc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’eccezionale storia ''Un'eccezionale nevicata'' di Richard Curtis: storia di una tenera e impensabile amicizia Metropolitan Magazine