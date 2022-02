Juve: Allegri, con Atalanta scontro diretto ma non decisivo (Di sabato 12 febbraio 2022) "Domani è uno scontro diretto per il quarto posto: è importante, ma non decisiva, perché poi ne mancano tante": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) "Domani è unoper il quarto posto: è importante, ma non decisiva, perché poi ne mancano tante": così il tecnico dellantus, Massimiliano, alla vigilia della trasferta di ...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - JuventusTV : ? ????:???? | Max Allegri presenta #AtalantaJuve ?? ?? ?? LIVE ????? - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - SPalermo91 : RT @romeoagresti: #Allegri: “Atalanta-Juve non è decisiva né per loro né noi, ma è importante”. - glooit : Juve: Allegri, con Atalanta scontro diretto ma non decisivo leggi su Gloo -