Bochum-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali (Di sabato 12 febbraio 2022) Sfida molto difficile per il Bochum, che nella giornata 22 di Bundesliga attende il Bayern Monaco primo in classifica (di seguito le formazioni ufficiali). I biancoazzurri lottano per tenersi distanti dalla zona retrocessione, che iny questo momento è lontana sette punti. Sono reduci dai pareggi contro Colonia ed Hertha Berlino, ma l’ultima vittoria in campo è del 9 gennaio, 1-0 sul Wolfsburg. Oltre alla salvezza, il Bochum si sta giocando anche la possibilità di sognare la finale in Coppa di Germania: a marzo i biancoazzurri sono attesi dalla sfida casalinga contro il Friburgo nei quarti. Per la gara odierna il Bochum proverà ad affidarsi al suo bomber Sebastian Polter, capocannoniere della squadra con sette gol. L’unico giocatore tedesco in questa Bundesliga ad aver ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 12 febbraio 2022) Sfida molto difficile per il, che nella giornata 22 di Bundesliga attende ilprimo in classifica (di seguito le). I biancoazzurri lottano per tenersi distanti dalla zona retrocessione, che iny questo momento è lontana sette punti. Sono reduci dai pareggi contro Colonia ed Hertha Berlino, ma l’ultima vittoria in campo è del 9 gennaio, 1-0 sul Wolfsburg. Oltre alla salvezza, ilsi sta giocando anche la possibilità di sognare la finale in Coppa di Germania: a marzo i biancoazzurri sono attesi dalla sfida casalinga contro il Friburgo nei quarti. Per la gara odierna ilproverà ad affidarsi al suo bomber Sebastian Polter, capocannoniere della squadra con sette gol. L’unico giocatore tedesco in questa Bundesliga ad aver ...

sportface2016 : #BochumBayernMonaco: le formazioni ufficiali - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Bochum Vs #BayernMonaco è una partita della ventiduesima giornata della Bundesliga che si giocherà… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: VfL Bochum vs Bayern Monaco: pronostico e possibili formazioni #12febbraio #bundesliga - periodicodaily : VfL Bochum vs Bayern Monaco: pronostico e possibili formazioni #12febbraio #bundesliga - sowmyasofia : VfL Bochum vs Bayern Monaco: pronostico e possibili formazioni -