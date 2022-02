Attenzione al SIM Swapping: FBI avverte che è arrivato anche in Europa ed è molto pericoloso (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra il 2018 ed il 2020 le segnalazioni inviate all’FBI ammontavano a 320, denunciando in totale perdite di circa 12 milioni di dollari. Solo nel 2021, le segnalazioni sono aumentate più del 500%, arrivando a 1611 con perdite che hanno superato i 68 milioni di dollari. E l’FBI avverte che la minaccia del SIM Swapping si è diffusa anche in Europa. Il SIM Swapping si diffonde dagli Stati Uniti all’Europa – ComputerMagazine.itSecondo l’FBI la minaccia è seria ed occorre stare all’erta. Si tratta del SIM (Subscriber Identity Module) Swapping e si abbatte su operatori di telefonia mobile, al fine di introdursi nei conti di valuta fiat e nei conti virtuali dei loro utenti per dirottare illecitamente i patrimoni altrove. L’attacco consiste in una sorta di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra il 2018 ed il 2020 le segnalazioni inviate all’FBI ammontavano a 320, denunciando in totale perdite di circa 12 milioni di dollari. Solo nel 2021, le segnalazioni sono aumentate più del 500%, arrivando a 1611 con perdite che hanno superato i 68 milioni di dollari. E l’FBIche la minaccia del SIMsi è diffusain. Il SIMsi diffonde dagli Stati Uniti all’– ComputerMagazine.itSecondo l’FBI la minaccia è seria ed occorre stare all’erta. Si tratta del SIM (Subscriber Identity Module)e si abbatte su operatori di telefonia mobile, al fine di introdursi nei conti di valuta fiat e nei conti virtuali dei loro utenti per dirottare illecitamente i patrimoni altrove. L’attacco consiste in una sorta di ...

