Ascolti tv 11 febbraio 2022 | Carlucci svela Fiordaliso e parte come nel 2021 | Incontrada nei panni di Fosca vince di mezzo punto in sovrapposizione

(Di sabato 12 febbraio 2022) Le ammiraglie dominano e rimangono in equilibrio. InRai1 a 3,774 milioni e 18,4%, Canale 5 3,890 milioni e 18,97% C’è indubbiamente un filo conduttore nella proposta del venerdì tra il pre Sanremo di Rai1, The Voice Senior, ed il post Sanremo. Due settimane fa, prima della grande kermesse canora, eleggendo campione Annibale Giannarelli, del team di Gigi D’Alessio, Antonella Clerici aveva conseguito 3,882 milioni di spettatori ed il 19,5%, battendo il Grande Fratello Vip. Ieri – 11– l’ammiraglia pubblica ha proposto la prima puntata de Il Cantante Mascherato 3, molto ben promosso sulla rete. Su Canale 5 al posto dei vipponi, ha esordito una fiction giallo soft,Innocenti, con Vanessaa risolvere casi polizieschi diretta da Fabrizio Costa. La griglia della tv generalista ha ...

Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000

12: la finale di Tali e Quali contro C'è posta per te Cos'è andato in onda ieri sera, sabato 12? Su Rai1 è andata in onda finalmente la finale di Tali e Quali con Carlo ...Arezzo, 132022 - H a fatto registrareda record (4milioni e il 20% di share) venerdì sera per la prima puntata di Fosca Innocenti. La fiction con protagonista Vanessa Incontrada girata la ...Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: access prime time e preserale. Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.516.000 spettatori (21.7%). Ascolti tv della mattina di mercoledì 9 febbraio ...Sabato 12 febbraio (diretta Discovery + e Rai 2 ... rivedere i momenti più emozionanti, ascoltare le interviste e gli approfondimenti. Un luogo unico, accessibile in qualsiasi momento e attraverso ...