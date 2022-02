(Di sabato 12 febbraio 2022) Si allarga l’orizzonte deidigitali. Entro fine anno le aziende statunitensi potranno accettaresui proprida carte touchless o altri, e non sarà necessario hardware aggiuntivo. Il sistema lanciato darà toccando i dispositivi dell’acquirente e del venditore. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Cupertino risolve il problema Bluetooth per evitare che la batteria del Mac si scarichi “La nuova funzionalità consentirà a milioni di commercianti negli Stati Uniti, dalle piccole imprese ai grandi rivenditori, di utilizzare il proprioper accettare“, ha affermato. Cupertino ha spiegato che la piattaforma di pagamento Stripe ...

EnricoTauri : @deadlinex Stanno copiando il metodo Apple, tanta chiacchera per mesi poi quando arriva il momento presentazione e… - playblog_it : ? Inventing Anna arriva oggi la nuova Miniserie originale Netflix ? - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Apple, arriva funzione per pagamenti contactless con iPhone) è stato pubblicato su Carlo… - infoitscienza : Apple, arriva la rivoluzione dei pagamenti: gli iPhone diventeranno dei Pos. Ecco da quando - Linus2k : Quando sono le 20, devi chiudere l’ambulatorio e sei anche oltre l’orario da 2 ore, vuoi andare a casa… e nel fratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple arriva

... arrivando a 25$ l'ora, e un lavoratore che si occupa di riparazioni adessoa 24$ l'ora, dopo l'aumento di 3$ all'ora. Oltre all'aumento degli stipendi,ha anche riferito ai dipendenti ...Il parere dell'eminente istituto di creditoin un momento cruciale per il mercato delle ... si parla di colossi del calibro di Google , Amazon , Microsoft e. Nel rapporto si legge inoltre ...Il sistema lanciato da Apple funzionerà toccando i dispositivi dell’acquirente e del venditore. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. “La nuova funzionalità consentirà a ...11 FEB Intel, arriva l'acceleratore per la blockchain: prestazioni per watt più di 1000 volte migliori rispetto alle GPU 11 FEB Immerse GV60, anche MSI si 'butta' nel mondo dei microfoni per lo ...