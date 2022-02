VIDEO Omar Visintin bronzo olimpico | gioia incontenibile alla consegna della medaglia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Unasognata 10 anni, due Olimpiadi disputate da possibile favorito che si sono trasformate in due cocenti delusione. Poi la redenzione,, arrivato ormai alle 32 primavere, è riuscito a conquistare una meravigliosadinello Snowboard Cross ai Giochi Olimpici di Pechino 2022.la suaquando finalmente ha potuto tenere in mano la sua, tanto desiderata quanto meritata.commosso e felice sul podioè una delle immagini azzurre più belle di questa rassegna a cinque cerchi. Rivivi insieme a noi il momento in cuiha ricevuto la suadisul podio ...

Advertising

Eurosport_IT : 'IL BAFFO DI MERANO!' ???? Omar Visintin vince il bronzo Olimpico! Spoiler: potreste urlare ???????? #Beijing2022… - Eurosport_IT : OMAR VISINTIN CI REGALA UN'ALTRA MEDAGLIA! ?????? Il 'Baffo di Merano' vive una giornata da sogno a Pechino: riviviam… - Eurosport_IT : 'BRONZO! BRONZO DI OMAR VISINTIN! BRONZOOO!' ?????? Il Baffo di Merano fa esaltare l'Italia e anche i nostri commenta… - infoitsport : Il mini-movie del bronzo di Omar Visintin nello Snowboard Cross. Pechino 2022 - Video Pechino 2022 - Achille03415924 : RT @ItaliaTeam_it: Guarda Omar, Baku ti aspetta! ???? #ItaliaTeam | #snowboard | #Visintin -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Omar

CosìVisintin, medaglia di bronzo nello snowboardcross nonostante l'infortunio al gomito di ......su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime... - le 4 medaglie di bronzo sono state vinte da Dominik Fischnaller (slittino maschile) e...Dopo aver perso qualche decimo in partenza, Visintin è riuscito a recuperare sul finale, superando all’ultima curva l’austriaco Julian Lueftner (Adnkronos) Non doveva neanche esserci, invece Omar c'è: ...“Guarda Omar, Baku ti aspetta con la medaglia”, ha scritto nella didascalia di corredo al video l’account ufficiale Instagram Italia Team, che ha pubblicato la clip. Il video è montato in due parti: ...