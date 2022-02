Vaccino Covid e disturbi mestruali, Ema: “Valutazione approfondita” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vaccino Covid e disturbi mestruali. Il comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema sta esaminando “casi di irregolarità del ciclo mestruale” segnalati dopo la vaccinazione con vaccini anti-Covid a mRna. Sotto la lente degli esperti – spiega l’ente regolatorio Ue – gli alert arrivati su due problematiche in particolare: sanguinamento mestruale pesante (mestruazioni abbondanti) e assenza di mestruazioni (amenorrea), condizioni osservate dopo la somministrazione di Comirnaty* di Pfizer/BioNTech e Spikevax* di Moderna. “Dopo aver esaminato le evidenze disponibili, il Prac ha deciso di richiedere una Valutazione approfondita di tutti i dati disponibili, compresi gli episodi riportati in sistemi di segnalazione spontanea, le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –. Il comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema sta esaminando “casi di irregolarità del ciclo mestruale” segnalati dopo la vaccinazione con vaccini anti-a mRna. Sotto la lente degli esperti – spiega l’ente regolatorio Ue – gli alert arrivati su due problematiche in particolare: sanguinamento mestruale pesante (mestruazioni abbondanti) e assenza di mestruazioni (amenorrea), condizioni osservate dopo la somministrazione di Comirnaty* di Pfizer/BioNTech e Spikevax* di Moderna. “Dopo aver esaminato le evidenze disponibili, il Prac ha deciso di richiedere unadi tutti i dati disponibili, compresi gli episodi riportati in sistemi di segnalazione spontanea, le ...

