Ucraina, allarme Nato e Usa: “Russia può invadere subito” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “C’è un rischio reale per un nuovo conflitto armato in Europa”. Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in visita in Romania, accende i riflettori sul pericolo reale di una “invasione su larga scala” dell’Ucraina ma anche di altre operazioni per cui la Russia si è preparata negli ultimi mesi. La Nato sta tenendo sotto controllo il dispiegamento russo in BieloRussia, aggiunge. Intanto, mentre il presidente Joe Biden invita i cittadini americani a lasciare l’Ucraina, il segretario di Stato Antony Blinken fa scattare l’allarme: la Russia può invadere l’Ucraina “in qualsiasi momento, anche durante i Giochi olimpici” invernali in corso a Pechino, dice. Per i cittadini americani, ribadisce, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “C’è un rischio reale per un nuovo conflitto armato in Europa”. Il Segretario generale della, Jens Stoltenberg, in visita in Romania, accende i riflettori sul pericolo reale di una “invasione su larga scala” dell’ma anche di altre operazioni per cui lasi è preparata negli ultimi mesi. Lasta tenendo sotto controllo il dispiegamento russo in Bielo, aggiunge. Intanto, mentre il presidente Joe Biden invita i cittadini americani a lasciare l’, il segretario di Stato Antony Blinken fa scattare l’: lapuòl’“in qualsiasi momento, anche durante i Giochi olimpici” invernali in corso a Pechino, dice. Per i cittadini americani, ribadisce, ...

