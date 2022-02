The Transporter | la trama | il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Sucontinua il ciclo tutto action ed alta tensione dedicato alle gesta avventurose di Jason Statham. L’attore ed artista marziale torna sul canale Mediaset come protagonistadal titolo di The, che va ina partire dalle ore 21.20 circa e mostra la storia di Frank Martin. L’uomo è un ex agente delle Forze Speciali che adesso si occupa di trasportare pericolose merci segrete da un posto all’altro, esponendosi al pericolo di ritorsioni ed imprevisti che solo le sue abilità nel corpo a corpo possono bloccare. Scopri la, ile ledel film insu. The: leed ildel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The Transporter

Mediaset Play

Italia 1 e Italia 1 Hd:Sempre stasera in prima serata, ma su Italia 1 e Italia 1 Hd, per gli appassionati di film d'azione, andrà in onda il lungometraggio...Scena del crimine - Stagione 19 Episodio 1 - Acqua rosso sangue (Telefilm) - 1Tv Rai3 - ORE 21:20 - Il prezzo della pace (Serie TV) Italia 1 - ORE 21:25 -(Film) Rete 4 - ORE 21:20 - ...L’attore ed artista marziale torna sul canale Mediaset come protagonista della pellicola dal titolo di The Transporter, che va in onda a partire dalle ore 21.20 circa e mostra la storia di Frank ...The Transporter [Italia1, ore 21:20]: Ex militare ora come professione fa il corriere. Preciso e metodico agisce e interaggisce con i suoi clienti con poche semplici regole. Un giorno però il ...