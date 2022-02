Superbonus | il governo prepara la stretta anti-truffe Fraccaro M5s | «Draghi sbaglia | pochissime frodi»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Iltorna all’attacco del110%, prorogato per villette e condomini senza limiti di Isee nella legge di bilancio 2022. Al centro delle polemiche ci sono lecollegate al bonus che l’Agenzia delle entrate, la Guardia di Finanza e le procure di diverse città italiane hanno segnalato nel corso del 2021. Oggi, 11 febbraio, al termine del Cdm sulla riforma della Giustizia, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha definito le«tra le più grandi che questa Repubblica abbia mai visto». «Non è che l’edilizia, senza, non funziona», ha sentenziato il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa, spiegando che il Ministero dell’Economia sta lavorando in vista del Cdm della prossima settimana a un emendamento ...

...del premier Mario Draghi sul tema dele sulla possibilità che il provvedimento sulla cessione dei crediti venga cambiato dal. 'Alcuni di quelli che più tuonano sulsono ...... non penalizzare il Nord d'Italia' I problemi legati al? 'Le truffe più grandi mai ...dopo il Consiglio dei ministri definisce le anomalie legate all'incentivo statale varato dalper ...Il Premier Mario Draghi e il Ministro dell'Economia Daniele Franco hanno fatto il punto in conferenza stampa sul piano del governo per varare nuove regole per il superbonus del 110% e le altre ...Questa la premessa del premier Mario Draghi sul tema del superbonus e sulla possibilità che il provvedimento sulla cessione dei crediti venga cambiato dal governo. "Alcuni di quelli che più tuonano ...