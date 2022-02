Scoperto il relitto di un idrovolante tedesco a largo della Sicilia (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Il relitto di un idrovolante tedesco “Dornier Do 24” della II Guerra Mondiale è stato rivenuto nei fondali, a poche miglia dalla città di Avola, a una profondità di 122 metri nel corso di ricerche subacquee. Si tratta di un idrovolante multiruolo a scafo centrale progettato dall'azienda tedesca Dornier Flugzeugwerke, lungo 22 metri e con un'apertura alare di 27, prodotto tra il 1937 e il 1945 in 279 esemplari e utilizzato per pattugliamento marittimo, ricerca e salvataggio. L'aereo giace su un fondale fangoso in assetto di volo; la carlinga, priva della sezione di coda, si solleva dal fondo per circa 2 metri e sono evidenti i motori Bramo-BMW 323R-2, il cupolino, la mitragliatrice dell'alloggio di prua, la strumentazione e le due cloche. Proprio nell'idroscalo di Siracusa era ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Ildi un“Dornier Do 24”II Guerra Mondiale è stato rivenuto nei fondali, a poche miglia dalla città di Avola, a una profondità di 122 metri nel corso di ricerche subacquee. Si tratta di unmultiruolo a scafo centrale progettato dall'azienda tedesca Dornier Flugzeugwerke, lungo 22 metri e con un'apertura alare di 27, prodotto tra il 1937 e il 1945 in 279 esemplari e utilizzato per pattugliamento marittimo, ricerca e salvataggio. L'aereo giace su un fondale fangoso in assetto di volo; la carlinga, privasezione di coda, si solleva dal fondo per circa 2 metri e sono evidenti i motori Bramo-BMW 323R-2, il cupolino, la mitragliatrice dell'alloggio di prua, la strumentazione e le due cloche. Proprio nell'idroscalo di Siracusa era ...

