Sci alpino, pagelle superG Pechino 2022: Federica Brignone ed Elena Curtoni frenate dalla pista, Lara Gut-Behrami mette l’ultimo tassello (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è svolto il superG femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Tanta delusione in casa Italia per la medaglia sfumata, con l’oro finito sul collo di Lara Gut-Behrami. La svizzera si è imposta davanti all’austriaca Mirjam Puchner e alla connazionale Michelle Gisin. Andiamo a vedere le pagelle della gara odierna. Lara Gut-Behrami 10: mancava solo un tassello nella straordinaria carriera della svizzera e oggi lo ha aggiunto. Si prende la medaglia d’oro in superG, rispettando i pronostici della vigilia che la vedevano come la principale favorita. Nessuno come lei nell’unica parte tecnica del tracciato, con curve sempre molto strette ed attaccate al palo. Stato di forma eccezionale e può ambire alla doppietta in ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è svolto ilfemminile delle Olimpiadi di. Tanta delusione in casa Italia per la medaglia sfumata, con l’oro finito sul collo diGut-. La svizzera si è imposta davanti all’austriaca Mirjam Puchner e alla connazionale Michelle Gisin. Andiamo a vedere ledella gara odierna.Gut-10: mancava solo unnella straordinaria carriera della svizzera e oggi lo ha aggiunto. Si prende la medaglia d’oro in, rispettando i pronostici della vigilia che la vedevano come la principale favorita. Nessuno come lei nell’unica parte tecnica del tracciato, con curve sempre molto strette ed attaccate al palo. Stato di forma eccezionale e può ambire alla doppietta in ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lara Gut-Behrami vicina all’oro niente medaglia per Brignon… - newsfresche : RT @OA_Sport: C'è tanta delusione in casa Italia dopo il superG olimpico. Vince Lara Gut-Behrami e le azzurre sono lontane dalle medaglie h… -