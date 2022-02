Retail | aumentano le compravendite | tiene ancora il negozio di vicinato

(Di venerdì 11 febbraio 2022) MILANO – In base ai dati sullecommerciali diramati dall’Agenzia delle Entrate, elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i primi nove mesi del 2021 hanno visto un aumento del 47,3% delle transazioni rispetto al 2020 e del 15,5% rispetto al 2019. Significativo che, in molte grandi città, lesiano in aumento anche rispetto al 2019, periodo pre-pandemia, a testimonianza di un mercato vivace. Fanno eccezione Bologna, Firenze e Milano dovenon si sono recuperati i volumi del 2019. In base ai dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, provenienti dalle agenzie specializzate del Gruppo, sul mercato dei negozi i prezzi e i canoni sonoin ribasso nella prima parte dell’anno e, dopo le difficoltà importanti, che il mercato ha registrato durante il lockdown, sembrano esserci ...

