LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vince Gut-Behrami, Brignone e Curtoni lontane. “Pista troppo facile” (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL SUPER-G FEMMINILE LE PAGELLE DEL SUPER-G FEMMINILE FEDERICA Brignone: “TRACCIATO BANALE” 5.16 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Non arrendiamoci, in discesa la storia potrà cambiare. Non solo per il ritorno di Sofia Goggia, ma anche con le sorelle Delago adattissime a questa Pista. Un saluto sportivo. 5.15 La classifica finale del SuperG: Lara Gut-Behrami (Svizzera) Mirjam Puchner (Austria) +0.22 Michelle Gisin (Svizzera) +0.30 Tamara Tippler (Austria) +0.33 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.43 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.58 Federica Brignone (Italia) +0.66 Cornelia Huetter (Austria) +0.68 Mikaela Shiffrin (Usa) +0.79 Elena Curtoni (Italia) +0.83 5.14 I ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL SUPER-G FEMMINILE LE PAGELLE DEL SUPER-G FEMMINILE FEDERICA: “TRACCIATO BANALE” 5.16 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Non arrendiamoci, in discesa la storia potrà cambiare. Non solo per il ritorno di Sofia Goggia, ma anche con le sorelle Delago adattissime a questa. Un saluto sportivo. 5.15 La classifica finale del: Lara Gut-(Svizzera) Mirjam Puchner (Austria) +0.22 Michelle Gisin (Svizzera) +0.30 Tamara Tippler (Austria) +0.33 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.43 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.58 Federica(Italia) +0.66 Cornelia Huetter (Austria) +0.68 Mikaela Shiffrin (Usa) +0.79 Elena(Italia) +0.83 5.14 I ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lara Gut-Behrami vicina all’oro niente medaglia per Brignon… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 15km maschile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #maschile #fondo: - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Puchner al comando - #alpino #SuperG #donne #Olimpiadi - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lara Gut-Behrami vicina all'oro, niente medaglia per Brign… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lara Gut-Behrami in testa Brignone fuori dal podio -… -